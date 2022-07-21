Общество

В Пензенской области продолжают регистрировать случаи бешенства

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В первом полугодии 2022 года в Пензенской области зарегистрировано 16 случаев бешенства: 4 - среди собак, 9 - среди кошек, 3 - среди лис. Специалисты Роспотребнадзора оценивают ситуацию по этому заболеванию как напряженную.

В ведомстве напомнили, что в 2020 году два жителя области погибли от бешенства - это жительница Колышлейского района и подросток в Пензе. Оба контактировали с животными: женщина с неизвестной собакой, мальчик - с ежом. К медикам они не обращались и курса специфической антирабической иммунизации не получили.

«Эти случаи гибели людей наглядно демонстрируют опасность бешенства как абсолютно смертельного инфекционного заболевания и исключительную значимость соблюдения мер профилактики, а также своевременного обращения за медицинской помощью в случае укусов (ослюнений), нанесенных животными», - напомнили в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

Специалисты отмечают, что в 2021 году после подъема эпизоотической активности начался ее относительный спад: заболеваемость среди животных по отношению к предыдущему году сократилась на 24,6%. В 15 территориях из 21 очаги регистрировались только среди домашних и сельскохозяйственных животных. Всего было зафиксировано 86 случаев бешенства (33 - среди собак, 40 - среди кошек, 4 - среди сельскохозяйственных животных, 9 - среди лис). Случаев заболевания людей в 2021 году не было.

Для профилактики бешенства специалисты рекомендуют приобретать животных только в специализированных организациях при наличии ветеринарного освидетельствования и обязательно вакцинировать их.

«Следует избегать контактов с безнадзорными животными, не кормить их с рук, не гладить. В случае укусов, ослюнений и при контакте с неизвестным животным следует незамедлительно обращаться за оказанием антирабической помощи», - напомнили в пресс-службе ведомства.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Следует избегать контактов с безнадзорными животными,
Так они окупировали весь город!!!!!!!!!!!!!!!

Работа в этом направлении на бумаге и финансовой отчётности?

Гость||

бешенство, клещи, рак, ковид- ужас какой-то!

Гость||

чинуши ниче не делают по профилактике! в ссср такого кол-ва бешенства не было, была профилактика у диких животных!

Гость||

У животных бешенство, у людей сумашествие! Читайте коменты все поймете)))

Имя: Гость
Комментарий:

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