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Общество

1 августа стартует прием заявок на добычу косули и лося

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1 августа на региональном портале госуслуг Пензенской области стартует прием заявок от охотников на участие в распределении разрешений на добычу косули и лося.

Подать заявку можно до 15 августа включительно. Трансляция жеребьевки состоится после 20-го числа. Она будет проводиться минлесхозом в отношении каждого общедоступного охотничьего угодья региона.

«В целях обеспечения равных возможностей доступа физических лиц к охотничьим ресурсам от 1 физического лица принимается не более 1 заявки на каждый ресурс», - сообщили в ГБУ Пензенской области «Безопасный регион».

Всего предоставят 71 разрешение на добычу косули и 8 - на добычу лося.

Сезон охоты на первых продлится с 1 октября по 10 января, на вторых - с 12 сентября по 10 января.

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Источник — фото pxhere.com
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