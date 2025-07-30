1 августа стартует прием заявок на добычу косули и лося

30.07.2025 | 16:37

1 августа на региональном портале госуслуг Пензенской области стартует прием заявок от охотников на участие в распределении разрешений на добычу косули и лося.

Подать заявку можно до 15 августа включительно. Трансляция жеребьевки состоится после 20-го числа. Она будет проводиться минлесхозом в отношении каждого общедоступного охотничьего угодья региона.

«В целях обеспечения равных возможностей доступа физических лиц к охотничьим ресурсам от 1 физического лица принимается не более 1 заявки на каждый ресурс», - сообщили в ГБУ Пензенской области «Безопасный регион».

Всего предоставят 71 разрешение на добычу косули и 8 - на добычу лося.

Сезон охоты на первых продлится с 1 октября по 10 января, на вторых - с 12 сентября по 10 января.