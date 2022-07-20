В Пензенском аэропорту установили пневмопластырь на резервуар с ГСМ

Во вторник, 19 июля, на территории Пензенского аэропорта имени Белинского появились пожарная техника и люди в форме спасателей.
Однако никакого ЧП не случилось: так проходили учения по организации и выполнению мероприятий по предупреждению и ликвидации разлива нефтепродуктов.
Тренировка была совместной для сотрудников Пензенского пожарно-спасательного центра и работников склада горюче-смазочных материалов аэропорта.
«Были отработаны вопросы установки пневмопластыря на разгерметизированный резервуар. Цели учения выполнены в полном объеме», - сообщается на сайте ГБУ «ППСЦ».
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