Жители 1-го проезда Кольцова пожаловались на высоту асфальта

07.07.2022 | 18:37

В 1-м проезде Кольцова ремонтируют дороги. Толстому слою асфальта пензенцы впервые не рады: от тропы у калитки до края проезжей части образовался перепад высоты почти на полметра.

«42 сантиметра. Это у нас непреодолимая преграда», - сообщила местная жительница Татьяна Наумова.

Тренировочную базу для накачивания мышц дорожники организовали не для всей улицы, а только для жильцов домов № 15 , 15а и 15Б. Раньше разность высоты была сантиметров 20. После ремонта выросла больше чем в два раза.

«Приехала бригада, срезали дорогу на одном участке, а дальше просто по старому слою отсыпали щебенку. Если кому сказать, что положили асфальт, а я к дому подъехать не могу, меня на смех поднимут. Я думаю, немногие автолюбители рискнут поставить по такой насыпи машину в гараж. Я не смогла», - пожаловалась Татьяна Наумова.

Женщина рада, что не оставила авто во дворе: у нее не получилось бы выбраться. Припарковаться у ограды, как иногда делала раньше, тоже нереально. И она, и соседи паркуют машины далеко на пустыре.

Еще одна проблема - вода с высокой дороги неминуемо польется на уровень ниже.

«Постоянно топило, мы поэтому дороги и добивались. Здесь в нашу сторону был скат, и к нам вся вода. Конечно, будет лить опять к нам», - возмутилась жительница 1-го проезда Кольцова Татьяна Маликова.

Здесь не равнина - это Бугровка, и неспроста она так называется. Рабочие пытались сгладить перепады на проезжей части.

«В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» выполнены работы по асфальтированию дороги в 1-м проезде Кольцова. На следующей неделе планируется проведение работ по асфальтированию примыканий», - пояснил начальник отдела Департамента ЖКХ г. Пензы Михаил Парастаев.

Иными словами, уровни попробуют скорректировать. А пока здесь учатся покорять высоту, но без особого энтузиазма.