Общество

Жители 1-го проезда Кольцова пожаловались на высоту асфальта

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В 1-м проезде Кольцова ремонтируют дороги. Толстому слою асфальта пензенцы впервые не рады: от тропы у калитки до края проезжей части образовался перепад высоты почти на полметра.

«42 сантиметра. Это у нас непреодолимая преграда», - сообщила местная жительница Татьяна Наумова.

Тренировочную базу для накачивания мышц дорожники организовали не для всей улицы, а только для жильцов домов № 15 , 15а и 15Б. Раньше разность высоты была сантиметров 20. После ремонта выросла больше чем в два раза.

«Приехала бригада, срезали дорогу на одном участке, а дальше просто по старому слою отсыпали щебенку. Если кому сказать, что положили асфальт, а я к дому подъехать не могу, меня на смех поднимут. Я думаю, немногие автолюбители рискнут поставить по такой насыпи машину в гараж. Я не смогла», - пожаловалась Татьяна Наумова.

Женщина рада, что не оставила авто во дворе: у нее не получилось бы выбраться. Припарковаться у ограды, как иногда делала раньше, тоже нереально. И она, и соседи паркуют машины далеко на пустыре.

Еще одна проблема - вода с высокой дороги неминуемо польется на уровень ниже.

«Постоянно топило, мы поэтому дороги и добивались. Здесь в нашу сторону был скат, и к нам вся вода. Конечно, будет лить опять к нам», - возмутилась жительница 1-го проезда Кольцова Татьяна Маликова.

Здесь не равнина - это Бугровка, и неспроста она так называется. Рабочие пытались сгладить перепады на проезжей части.

«В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» выполнены работы по асфальтированию дороги в 1-м проезде Кольцова. На следующей неделе планируется проведение работ по асфальтированию примыканий», - пояснил начальник отдела Департамента ЖКХ г. Пензы Михаил Парастаев.

Иными словами, уровни попробуют скорректировать. А пока здесь учатся покорять высоту, но без особого энтузиазма.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

это опасные и некачественные дороги, каа и везде! извратили весь проект, только бабло пилят, а делают на отвали, ужас! но отчеты шлют красивые и даже гранты выигрывают! страна лжецов!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На следующей неделе планируется проведение работ по асфальтированию примыканий»,
Алилуйя! Надеюсь, водопропускные трубы там не забыли предусмотреть.

Гость||

Ребята учатся.

Гость||

Гость писал(a):

это опасные и некачественные дороги, каа и везде! извратили весь проект, только бабло пилят, а делают на отвали, ужас! но отчеты шлют красивые и даже гранты выигрывают! страна лжецов!
++++++

распилы - это по пензенски!

Гость||

Пьянь с утряни

Гость||

Это просто одни и те же хапуги. И пензенские рукожопы. Аналогично в прошлом году на Подольской сделали. Поверх разбитого асфальта слой щебня и новый асфальт. Примыкания? Нет и не было в верхней части. Наклон в сторону частного сектора а не промзоны. Рукожопы и ворье.

Гость||

Опять не так

Гость||

надо прекращать делать дороги в частном секторе. там всегда найдутся недовольные. пусть гоняют по грунтовке как в селе

Гость||

Гость писал(a):

надо прекращать делать дороги в частном секторе
Согласен. Сначала надо сделать все внутриквартальные проезды в черте многоквартирных домов Пензы.

Гость||

Ой нам бы на ростовскую так бы положили,чтоб воды не было

Имя: Гость
Комментарий:

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