Общество

COVID-19 подтвердился еще у 40 жителей Пензенской области

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По данным на среду, 20 июля, коронавирус подтвердился еще у 40 жителей Пензенской области. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

География новых случаев такова: 15 пришлись на Пензу, по 5 - на город Заречный и Кузнецкий район, по 2 - на Белинский, Земетчинский, Камешкирский, Неверкинский, Нижнеломовский и Сосновоборский районы.

По одному инфицированному выявили в Городищенском, Никольском и Шемышейском районах.

За сутки госпитализация потребовалась 22 жителям региона с коронавирусом.

«19 июля выздоровевших 60 человек. Итого выздоровевших - 182 184. Умерших - 2 (5 976). Случаев подтвержденной COVID - 188 609», - уточнили в оперштабе.

По данным портала стопкоронавирус.рф, регион до сих пор находится в красной зоне по заболеваемости COVID-19.

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Гость||

А смысл? Доплаты отменили. Если год назад дрались что бы в красную попасть, ща будут драться что бы не попасть)))

Гость||

Сливки сняты. Расходимся.

Гость||

переболели уже все давно чё опять гонят

как они вообще потвердили что это ковид тесты же врут безбожно и определить не чего не могут

Имя: Гость
Комментарий:

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