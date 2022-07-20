COVID-19 подтвердился еще у 40 жителей Пензенской области

По данным на среду, 20 июля, коронавирус подтвердился еще у 40 жителей Пензенской области. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
География новых случаев такова: 15 пришлись на Пензу, по 5 - на город Заречный и Кузнецкий район, по 2 - на Белинский, Земетчинский, Камешкирский, Неверкинский, Нижнеломовский и Сосновоборский районы.
По одному инфицированному выявили в Городищенском, Никольском и Шемышейском районах.
За сутки госпитализация потребовалась 22 жителям региона с коронавирусом.
«19 июля выздоровевших 60 человек. Итого выздоровевших - 182 184. Умерших - 2 (5 976). Случаев подтвержденной COVID - 188 609», - уточнили в оперштабе.
По данным портала стопкоронавирус.рф, регион до сих пор находится в красной зоне по заболеваемости COVID-19.
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А смысл? Доплаты отменили. Если год назад дрались что бы в красную попасть, ща будут драться что бы не попасть)))