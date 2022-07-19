Общество

В двух районах Пензенской области на день отключат газ

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ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» информирует о том, что в связи с проведением ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» плановых ремонтных работ с 8:00 до 17:00 3 августа будет приостановлено газоснабжение абонентов двух районов.

В Вадинском районе ресурса не будет у жителей сел Выборного, Татарская Лака и деревни Мочалейки.

В Спасском районе это села Ахлебинино, Баранчеевка, Веденяпино, Дубровки, Зубово, Монастырское, Новозубово, Рузаново, Русский Пимбур, Русский Шелдаис, Татарский Шелдаис, Цепаево, поселок Красный Восток, деревня Белоозерка.

Повторные пуски газа населению будут осуществлены АО «Газпром газораспределение Пенза» в течение двух дней после подачи газа в сети газораспределения общества.

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