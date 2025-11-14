В Шемышейском районе закончили ремонт моста через Няньгу

В Шемышейском районе закончен капитальный ремонт моста через реку Няньгу (приток Узы). Он расположен на 40-м километре дороги, соединяющей Пензу, Шемышейку и Лопатино.
Подрядчик сделал гидроизоляцию, уложил защитный слой бетона, 2 слоя асфальта на проезжей части и тротуарах.
«Установлены новые барьерные и перильные ограждения. Нанесена дорожная разметка. Завершены работы по ремонту подходов к мосту, укрепление конусов», - рассказали в региональном минстрое.
Длина конструкции - 77,2 погонных метра. Объект построили в 1978 году, чтобы связать села Назимкино и Наумкино, в которых проживает около 500 человек.
Ремонт моста обошелся в 56 млн 624 тыс. рублей.
Новости по теме
- На ремонт моста на Токарной планируют направить 126 млн
- В Мокшане отремонтируют историческое здание XIX века
- В селе Кижеватово капитально отремонтируют школу
- В Пензе памятник В. И. Ленину могут отремонтировать в 2026-2027 годах
- Прокуратура потребовала провести ремонт подъезда к селу Телегино
- В Кузнецке стартовал ремонт полотна на мосту через Труев
- Выезд с улицы Одесской на М-5 останется закрытым до конца недели
- В башмаковской больнице завершился ремонт в отделении хирургии
- В Иссе ремонт больницы вышел на завершающий этап
- Ремонт школы в Пачелме снова не закончили в срок
Последние новости
- На ремонт моста на Токарной планируют направить 126 млн
- Пензенские полицейские вернулись из командировки на Северный Кавказ
- В выходные пензенцев ждет первое осеннее испытание
- Названы основные драйверы развития биометрии до 2030 года
- На шестерки для новогодних инсталляций потратят 644 тысячи
- В 2 микрорайонах Пензы 15 ноября планируются отключения света
- Стала известна стоимость монтажа новой елки на площади Ленина
- 14 ноября в Пензенской области будет пасмурно и дождливо
- С начала года инвалидам по зрению выдали 4 электронных помощника
- На благоустройство территории у правительства требуется 14,9 млн
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!