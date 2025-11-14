Общество

В Шемышейском районе закончили ремонт моста через Няньгу

В Шемышейском районе закончен капитальный ремонт моста через реку Няньгу (приток Узы). Он расположен на 40-м километре дороги, соединяющей Пензу, Шемышейку и Лопатино.

Подрядчик сделал гидроизоляцию, уложил защитный слой бетона, 2 слоя асфальта на проезжей части и тротуарах.

«Установлены новые барьерные и перильные ограждения. Нанесена дорожная разметка. Завершены работы по ремонту подходов к мосту, укрепление конусов», - рассказали в региональном минстрое.

Длина конструкции - 77,2 погонных метра. Объект построили в 1978 году, чтобы связать села Назимкино и Наумкино, в которых проживает около 500 человек.

Ремонт моста обошелся в 56 млн 624 тыс. рублей.

Источник — фото минстроя
