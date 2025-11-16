В медучреждениях Пензенской области появилось 106 новых врачей

В 2025 году в медучреждения Пензенской области пришли работать 106 врачей, которые закончили целевое обучение в вузах. Об этом сообщили в региональном минздраве.
«Благодаря проводимой профориентационной работе со школьниками, количество выпускников школ, заключивших с министерством договор о целевом обучении, стабильно сохраняется на достаточно высоком уровне. Конкурс составляет более двух человек на место», - рассказал глава министерства Вячеслав Космачев.
Сейчас проходят обучение 1 028 студентов и 163 ординатора.
Ранее стало известно, что Минздрав РФ выступил с инициативой сделать целевыми все бюджетные места в системе высшего медицинского и фармацевтического образования.
По мнению специалистов, это поможет решить проблему дефицита кадров.
