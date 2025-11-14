В Пензе в расселенных домах не отключают газ и свет

14.11.2025 | 15:19

В части расселенных домов, например на улице Ударной, по-прежнему есть газ. По словам замглавы администрации Пензы Ильдара Усманова, ресурсоснабжающая организация отказывается его отключать.

Ситуацию обсудили на заседании в гордуме в пятницу, 14 ноября, когда один из депутатов указал на ее опасность.

«Существует проблема. Хотелось бы побыстрее снести дома, но что имеем, то имеем», - отметил Ильдар Усманов.

Он пояснил, что администрация Пензы рассылает письма организациям с просьбой прекратить подачу ресурсов, но те игнорируют обращения.

Позиция коммунальщиков такова: пока люди прописаны, пока есть лицевой счет, отключать нельзя. Газовики и поставщики электроэнергии не хотят возможных проблем с прокуратурой.

Как уточнил чиновник, на данный момент администрация отправила около 30 подобных заявок по расселенным домам.