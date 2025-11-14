В Пензе запланируют средства на проект ремонта Сурского моста

14.11.2025 | 14:41

В Пензе планируют отремонтировать Большой Сурский мост, расположенный в районе улиц Луначарского, Чаадаева и Чехова.

В 2027 году предполагается направить на разработку проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы 48 млн 635 тыс. 700 рублей.

Информация содержится в документах финансового управления, подготовленных к комиссии гордумы, которая состоялась в четверг, 13 ноября. Депутаты предварительно поддержали предложение. Окончательное решение по вопросу будет принято после утверждения бюджета города на 2026-й и плановый период 2027-2028 годов.

Разговоры о необходимости ремонта Большого Сурского моста ведутся давно. В 2012-м проезжую часть на нем реконструировали, чтобы уменьшить риск заторов. Однако в то время масштабное обновление конструкции не проводилось.

Спустя 10 лет, в 2022-м, Вадим Астафьев, занимавший тогда должность начальника управления капитального строительства, заявил, что сооружение планируется капитально отремонтировать в обозримом будущем. В октябре 2024-го на мосту приводили в порядок проезжую часть.

Сроки предстоящих капитальных работ пока не уточняются.