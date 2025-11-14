Общество

В Пензе запланируют средства на проект ремонта Сурского моста

Печать
Telegram

В Пензе планируют отремонтировать Большой Сурский мост, расположенный в районе улиц Луначарского, Чаадаева и Чехова.

В 2027 году предполагается направить на разработку проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы 48 млн 635 тыс. 700 рублей.

Информация содержится в документах финансового управления, подготовленных к комиссии гордумы, которая состоялась в четверг, 13 ноября. Депутаты предварительно поддержали предложение. Окончательное решение по вопросу будет принято после утверждения бюджета города на 2026-й и плановый период 2027-2028 годов.

Разговоры о необходимости ремонта Большого Сурского моста ведутся давно. В 2012-м проезжую часть на нем реконструировали, чтобы уменьшить риск заторов. Однако в то время масштабное обновление конструкции не проводилось.

Спустя 10 лет, в 2022-м, Вадим Астафьев, занимавший тогда должность начальника управления капитального строительства, заявил, что сооружение планируется капитально отремонтировать в обозримом будущем. В октябре 2024-го на мосту приводили в порядок проезжую часть.

Сроки предстоящих капитальных работ пока не уточняются.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети