Пензенский регион взял шефство над районом в Запорожской области

19.07.2022 | 11:38

Пензенская область взяла шефство над Пологовским районом в Запорожской области. Об этом во вторник, 19 июля, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Здесь разрушены важные социальные объекты, нарушено продовольственное обеспечение, не хватает лекарств и других жизненно важных вещей - люди нуждаются в нашей помощи», - отметил глава региона.

По его словам, сейчас в Запорожской области завершает предварительную работу пензенская группа во главе с первым заместителем председателя правительства Виктором Кувайцевым.

«Направляем гуманитарный конвой с продовольствием и другими товарами первой необходимости. Туда же поедут наши специалисты, которые будут работать над восстановлением инфраструктуры, готовить социальные объекты к работе в зимний период, осуществлять поддержку населения», - пояснил губернатор.

Гуманитарный конвой из Пензы отправится на территорию Запорожской области не позднее конца этой недели и к концу следующей прибудет в пункт назначения.

«Поручаю скомплектовать не менее пяти грузовых машин со всем необходимым. Сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь жителям Пологовского района как можно быстрее забыть тот ужас, который они пережили, и вернуться к обычной жизни», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Также в ближайшее время будет сформирован список сотрудников, которые отправятся в Запорожье для оказания помощи действующей военно-гражданской администрации.