Общество

Около 40% пензенцев неправильно едят и мало двигаются

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За половину 2022 года благодаря диспансеризации в Пензенской области выявлено 183 случая злокачественных новообразований, причем у 75% пациентов - на ранней стадии.

Профилактические осмотры также позволяют оценить риски развития хронических неинфекционных заболеваний. А для тех, кто их уже имеет, диспансеризация позволяет скорректировать план наблюдения и лечения.

Если до начала эпидемии коронавирусной инфекции на каждого жителя региона в среднем приходилось около двух факторов риска, то теперь этот показатель вырос до 2,3. В первую очередь это неправильное питание и низкая физическая нагрузка, которые наблюдаются у 30-40% пациентов.

«Запись на диспансеризацию, в том числе углубленную, доступна через единый портал государственных услуг, контакт-центры и регистратуры поликлиник. В 14 учреждениях обследование можно пройти в вечернее время, в 19 - по субботам. Все районные, межрайонные и участковые больницы при проведении диспансеризации активно используют передвижные медицинские комплексы», - напомнили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

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Гость||

Около 40% пензенцев неправильно едят и мало двигаются.

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Вася-Доля плохо кушал?

Гость||

Зато судя по вашему городу, они очень хорошо и по многу срут. У вас весь город в говне.

Имя: Гость
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