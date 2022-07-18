В Пензе подняли тариф на услуги по учету оплаты проезда

18.07.2022 | 10:04

В Пензе установили новый тариф на услуги МУП «АРЦИС» по информационно-технологическому сопровождению автоматизированной системы учета оплаты проезда в троллейбусах и автобусах более чем на 22 места.

Теперь за одну поездку каждого пассажира МУП получает 60 копеек вместо 40, как раньше. Соответствующее постановление мэр Пензы Александр Басенко подписал 14 июля.

Прежний тариф, установленный бывшим главой администрации Виктором Кувайцевым, действовал почти четыре года - с 19 ноября 2018-го.

Стоимость проезда по городу для пассажиров пока остается неизменной: в троллейбусах - 20 рублей, в автобусах большой вместимости - 27.

Деятельность МУП «АРЦИС» связана с регулярными внутригородскими и пригородными пассажирскими перевозками, разработкой программного обеспечения, использованием вычислительной техники и информационных технологий, обработкой данных и т. д.