Сетевое издание|18+|Понедельник|18 июл 2022|10:40
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Пензе подняли тариф на услуги по учету оплаты проезда

Печать
Telegram

В Пензе установили новый тариф на услуги МУП «АРЦИС» по информационно-технологическому сопровождению автоматизированной системы учета оплаты проезда в троллейбусах и автобусах более чем на 22 места.

Теперь за одну поездку каждого пассажира МУП получает 60 копеек вместо 40, как раньше. Соответствующее постановление мэр Пензы Александр Басенко подписал 14 июля.

Прежний тариф, установленный бывшим главой администрации Виктором Кувайцевым, действовал почти четыре года - с 19 ноября 2018-го.

Стоимость проезда по городу для пассажиров пока остается неизменной: в троллейбусах - 20 рублей, в автобусах большой вместимости - 27.

Деятельность МУП «АРЦИС» связана с регулярными внутригородскими и пригородными пассажирскими перевозками, разработкой программного обеспечения, использованием вычислительной техники и информационных технологий, обработкой данных и т. д.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте