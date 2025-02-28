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Общество

В Госдуме напомнили, как должна оплачиваться работа 8 Марта

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В этом году Международный женский день 8 Марта совпадает с субботой, но выходной перенесен не на ближайший понедельник, а на 13 июня. Поэтому трехдневного отдыха в марте не будет.

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с RT напомнил, как должен оплачиваться труд тех, кто будет работать в праздник.

«Согласно трудовому законодательству, все сотрудники, фактически отработавшие 8 Марта, получат двойную оплату за каждый час работы», - пояснил депутат.

По его словам, альтернативным вариантом для работника является выбор одинарной оплаты и предоставление дня отдыха (отгула) в другой день.

«Важно отметить, что выбор между двойной оплатой и отгулом необходимо согласовать с руководством, а самовольный невыход на работу в праздничный день недопустим и будет расцениваться как прогул», - предупредил Никита Чаплин.

Он также напомнил, что для сотрудников на пятидневке 7 марта рабочее время сокращено на 1 час.

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