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Общество

В Пензе инспекторы ДПС помогли доставить ребенка в кардиоцентр

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Оперативные действия пензенских сотрудников ГИБДД спасли жизнь новорожденному ребенку. К инспекторам ДПС, дежурившим в Октябрьском районе, обратился водитель скорой медицинской помощи, который вез малыша из Саратовской области в федеральный кардиоцентр. Мужчина объяснил, что не знает местонахождения лечебного учреждения, а медлить нельзя.

«Включив проблесковые маячки, мы сопроводили автомобиль скорой медицинской помощи до места назначения», - сообщил инспектор ДПС ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Пензе Евгений Подрезов.

Позже врачи подтвердили, что новорожденный действительно со сложной патологией, и поблагодарили инспекторов ДПС.

«Я чрезвычайно признателен сотрудникам, которые сразу откликнулись, устроили коридор, и они с большой скоростью доехали до нашего центра. Ребенок был переведен в отделение реанимации, сейчас им занимаются врачи и готовят к операции», - пояснил главный врач ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Владлен Базылев.

Как сообщили медики, в машине скорой уже заканчивались жизнеобеспечивающие препараты. И, если бы не слаженные действия представителей двух структур, последствия могли бы быть необратимыми.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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