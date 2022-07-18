В Пензе инспекторы ДПС помогли доставить ребенка в кардиоцентр

Оперативные действия пензенских сотрудников ГИБДД спасли жизнь новорожденному ребенку. К инспекторам ДПС, дежурившим в Октябрьском районе, обратился водитель скорой медицинской помощи, который вез малыша из Саратовской области в федеральный кардиоцентр. Мужчина объяснил, что не знает местонахождения лечебного учреждения, а медлить нельзя.
«Включив проблесковые маячки, мы сопроводили автомобиль скорой медицинской помощи до места назначения», - сообщил инспектор ДПС ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Пензе Евгений Подрезов.
Позже врачи подтвердили, что новорожденный действительно со сложной патологией, и поблагодарили инспекторов ДПС.
«Я чрезвычайно признателен сотрудникам, которые сразу откликнулись, устроили коридор, и они с большой скоростью доехали до нашего центра. Ребенок был переведен в отделение реанимации, сейчас им занимаются врачи и готовят к операции», - пояснил главный врач ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Владлен Базылев.
Как сообщили медики, в машине скорой уже заканчивались жизнеобеспечивающие препараты. И, если бы не слаженные действия представителей двух структур, последствия могли бы быть необратимыми.
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