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Общество

Пензенцам обозначили адреса и время действия сезонных ярмарок

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С 1 августа по 24 октября в Пензе вновь будут функционировать сезонные ярмарки. Соответствующее постановление подписал глава администрации Александр Басенко.

На ул. Кижеватова, 1-3, Литейной, 2/1, и Одесской, 2, ярмарки будут работать ежедневно с одним выходным в неделю (на Кижеватова и Одесской - по понедельникам, на Литейной - по воскресеньям).

Торговля продуктами и товарами непродовольственной группы без выходных будет организована в центре города (на Московской, на площадях Ленина и Фонтанной, набережной Суры, бульварах Славы и Пушкина), в «Могилевском дворике», на Юбилейной площади, в сквере Дружбы, а также по адресам: Чапаева, 71, Рябова, 10а, Попова, 4Б, Антонова, 9 и 18а, Ладожская, 141г, пр-т Строителей, 40.

Ярмарка выходного дня (суббота и воскресенье) запланирована в 3-м проезде Лобачевского.

На Центральной, 1, по воскресеньям продолжит действовать рынок «Мода из комода», на котором продают и покупают бывшие в употреблении вещи.

На Осенней, 31, и Карпинского, 187 (возле Восточного и Новозападного кладбищ), каждый день разрешается продавать товары непродовольственной группы (в основном это предметы ритуальной принадлежности).

В постановлении указано, что администраторы ярмарок должны установить информационные стенды и привлечь для участия юридические лица, индивидуальных предпринимателей и граждан. Также документ определяет схемы размещения товаров на каждой площадке.

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