Фестиваль иммерсивного чтения в Пензе посетили более 2 000 человек

18.07.2022 | 21:04

Еще не все сказки рассказаны, но фестиваль иммерсивного чтения «Сказки улицам города» все же завершается. Пять воскресений подряд взрослые и дети приходили в сквер Дениса Давыдова и попадали в волшебный мир книг - словно оживших.

Пензенцев окружали герои разных произведений, играли, пели, вовлекали в хоровод. Зрители становились участниками спектаклей и квестов. А на скамейках и стульях в тени можно было уютно расположиться, взять в руки книгу.

«Площадку посетило уже более 2 000 человек. Судя по отзывам и комментариям в соцсетях жителей и гостей нашего города, фестиваль был организован не зря, всем очень понравилось. Дети - это наше будущее, а читающие дети - это наше разумное и счастливое будущее. Надеемся, что сказка еще не раз вернется на улицы нашего города», - отметила директор организации «Книга жизни» Наталья Казакова.

Фестиваль иммерсивного вовлекающего чтения - детище городских библиотек и организации «Книга жизни». Он проходил впервые. Его провели при поддержке фонда «Культура».

«Приходим сюда, чтобы проникнуться общей радостью, замечательной атмосферой. Поделать поделки, поиграть в игры, посмотреть спектакль. Я как мама восхищена и организационной, и творческой работой, которую проделывают работники библиотеки. Это настоящий подвижнический труд», - рассказала жительница Пензы Людмила Полянскова.

Вход был свободный, разнообразные развлечения бесплатные. Ребята проводили время с пользой, играя учились и понимали: в книгах - прошлое, настоящее, будущее, реальность и фантастика. С ними не скучно, они целая жизнь.