24 июня будет самым теплым днем на неделе

23.06.2025 | 21:00

Во вторник, 24 июня, в Пензенской области будет переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юго-востока со скоростью 6-11 м/с.

В ночь на вторник термометры покажут +7...+12 градусов. Осадков не ожидается.

Днем воздух прогреется до +20...+25. В ночь на среду будет +9...+14 градусов, в некоторых районах прогнозируется небольшой дождь, возможна гроза.

В народном календаре 24 июня день Варнавы. На Руси подмечали: если дождь идет при солнце, то ненастье скоро пройдет.

Температурный режим в Пензенской области понизится со среды. Прогноз на всю рабочую неделю можно посмотреть здесь.