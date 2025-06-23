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Общество

На Шуисте и Пензе-IV на неделю отключили горячую воду

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С понедельника, 23 июня, энергетики проводят гидравлические испытания трубопроводов, из-за чего жители Шуиста и Пензы-IV на неделю, по 29-е число, остались без горячей воды.

Ресурс отключили в жилых домах по следующим адресам:

- ул. Клары Цеткин, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 31а, 44, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 63, 65, 67, 69;

- ул. Дружбы, 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21;

- ул. Колхозная, 112, 118, 120;

- ул. Медицинская, 1, 2, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 10, 12, 14, 14а;

- ул. Чапаева, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123;

- ул. Чаадаева, 89, 91, 91а, 101, 101а, 107, 107а, 111, 113;

- ул. Долгорукова, 94, 96, 98, 100;

- ул. Каракозова, 71, 73, 75;

- ул. Новочеркасская, 5.

Также без горячей воды остались социальные объекты:

- детсад № 124 (ул. Клары Цеткин, 9а);

- филиал «Звездный» детсада № 101 (ул. Макаренко, 20);

- детсад № 101 «Радужный» (ул. Клары Цеткин, 33а);

- детсад № 128 (ул. Медицинская, 4);

- детсад № 124 (ул. Чаадаева, 87а);

- школа № 66 (ул. Медицинская, 1а);

- школа № 10 (ул. Красносельская, 29);

- областной клинический центр крови (ул. Клары Цеткин, 41а).

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