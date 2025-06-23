Прогноз на неделю: в Пензенской области возобновятся дожди

23.06.2025 | 14:20

На предстоящей рабочей неделе, с 23 по 27 июня, погода в Пензенской области будет неустойчивой, сообщили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В первой половине сохранится влияние поля повышенного атмосферного давления. На улице солнечно и без существенных осадков. Но уже днем в среду к границам края продвинутся атмосферные фронты очередного циклона. Возобновятся дожди, временами с грозами и порывистым ветром», - проинформировала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Температурный режим вновь понизится. В начале недели на улице в дневное время будет до +24 градусов, потом около +18.

По ночам ожидается от +7 до +14 градусов.

Осадков синоптики не обещают только 23 июня. В остальные дни в прогнозе кратковременный дождь местами, умеренный дождь и возможная гроза.