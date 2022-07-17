За сутки у 38 жителей Пензенской области подтвердили COVID-19

В Пензенской области за сутки прибавилось 38 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число случаев заражения на воскресенье, 17 июля, составило 188 495.
16-го числа выявили 34 инфицированных, 15-го - 30, 14-го - 35.
Новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Пензе (16), Тамалинском (8), Кузнецком (6) районах, а также в ЗАТО Заречный (3), Сердобском (2), Спасском, Колышлейском и Пензенском (по 1) районах.
Медики госпитализировали 10 заразившихся.
За сутки выписано 11 человек и зарегистрирована одна новая смерть от коронавируса.
Итого выздоровевших - 182 055, умерших - 5 972, подсчитали в региональном оперативном штабе.
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