За сутки у 38 жителей Пензенской области подтвердили COVID-19

17.07.2022 | 13:25

В Пензенской области за сутки прибавилось 38 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число случаев заражения на воскресенье, 17 июля, составило 188 495.

16-го числа выявили 34 инфицированных, 15-го - 30, 14-го - 35.

Новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Пензе (16), Тамалинском (8), Кузнецком (6) районах, а также в ЗАТО Заречный (3), Сердобском (2), Спасском, Колышлейском и Пензенском (по 1) районах.

Медики госпитализировали 10 заразившихся.

За сутки выписано 11 человек и зарегистрирована одна новая смерть от коронавируса.

Итого выздоровевших - 182 055, умерших - 5 972, подсчитали в региональном оперативном штабе.