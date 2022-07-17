Сетевое издание|18+|Воскресенье|17 июл 2022|14:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+28oC
+29oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |

Общество

За сутки у 38 жителей Пензенской области подтвердили COVID-19

Печать
Telegram

В Пензенской области за сутки прибавилось 38 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число случаев заражения на воскресенье, 17 июля, составило 188 495.

16-го числа выявили 34 инфицированных, 15-го - 30, 14-го - 35.

Новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Пензе (16), Тамалинском (8), Кузнецком (6) районах, а также в ЗАТО Заречный (3), Сердобском (2), Спасском, Колышлейском и Пензенском (по 1) районах.

Медики госпитализировали 10 заразившихся.

За сутки выписано 11 человек и зарегистрирована одна новая смерть от коронавируса.

Итого выздоровевших - 182 055, умерших - 5 972, подсчитали в региональном оперативном штабе.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Когда начнёте строить крематорий? Это начало сюрпризов...

Гость||

В Африке гибнут люди от неизвестной лихорадки,ковид и эбола не подтверждаются...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте