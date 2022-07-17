В Пензе проанализируют места регулярных подтоплений

17.07.2022 | 09:57

На страницах губернатора в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» жители Пензы спрашивают: почему каждый раз после мощного ливня и водителям, и пешеходам приходится «на лодке плыть».

«Пензу напрочь запустили! Зимой сугробы имени Басенко и Мельниченко, летом после дождя плавание на лодках. А о дорогах и дворах, кроме центральных, и слов нет», - возмутился подписчик главы региона в «Одноклассниках» Владислав Г.

Подобную жалобу оставил и пользователь Максим Ч. «Ливневки вообще не справляются», - констатировал он.

Представитель областного правительства согласился с пензенцами.

«Из-за выпадения обильных осадков способность существующих сетей ливневой канализации не может сразу пропустить такое количество воды», - гласит ответ на жалобы мужчин.

Ежегодно специалисты прочищают и промывают 15-20 км сетей ливневой канализации. Ее обслуживание, по словам представителя регионального правительства, проводится ежедневно.

«При формировании плана работ на 2023 год будет сделан анализ мест подтопления и решен вопрос об устройстве дополнительных дождеприемников», - добавили в правительстве.

14 июля на областной центр обрушился ливень. Пензенцы поделились в соцсетях многочисленными фото и видео, снятыми в разных микрорайонах.

Дороги заполнили бурлящие потоки (это стало поводом для шуток про серфинг): вода сбивала с ног пешеходов, заливала пассажиров общественного транспорта, провоцировала поломки автомобилей.