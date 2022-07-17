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Общество

В Пензе проанализируют места регулярных подтоплений

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На страницах губернатора в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» жители Пензы спрашивают: почему каждый раз после мощного ливня и водителям, и пешеходам приходится «на лодке плыть».

«Пензу напрочь запустили! Зимой сугробы имени Басенко и Мельниченко, летом после дождя плавание на лодках. А о дорогах и дворах, кроме центральных, и слов нет», - возмутился подписчик главы региона в «Одноклассниках» Владислав Г.

Подобную жалобу оставил и пользователь Максим Ч. «Ливневки вообще не справляются», - констатировал он.

Представитель областного правительства согласился с пензенцами.

«Из-за выпадения обильных осадков способность существующих сетей ливневой канализации не может сразу пропустить такое количество воды», - гласит ответ на жалобы мужчин.

Ежегодно специалисты прочищают и промывают 15-20 км сетей ливневой канализации. Ее обслуживание, по словам представителя регионального правительства, проводится ежедневно.

«При формировании плана работ на 2023 год будет сделан анализ мест подтопления и решен вопрос об устройстве дополнительных дождеприемников», - добавили в правительстве.

14 июля на областной центр обрушился ливень. Пензенцы поделились в соцсетях многочисленными фото и видео, снятыми в разных микрорайонах.

Дороги заполнили бурлящие потоки (это стало поводом для шуток про серфинг): вода сбивала с ног пешеходов, заливала пассажиров общественного транспорта, провоцировала поломки автомобилей.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Зимой сугробы, летом после дождя плавание на лодках.

Гость||

Несколько лет назад по проекту БКД ремонтировалась нижняя часть ул. Володарского. Все бы ничего , но два места около пешеходного перехода рядом с Театральным проездом и въездом между домами 67 и 65 происходят подтопления и стоят лужи. Может всё-таки ремонт некачественный?

Гость||

А кто и когда последний раз видел Басенко ?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|17.07.2022 10:55|

А кто и когда последний раз видел Басенко ?

Да глазаньки бы на него не смотрели! Чё там смотреть-то?!

Гость||

Его арестовали,около Туапсе.

Гость||

Залповые ливни становятся нормой, и к ним нужно готовить всю инфраструктуру города

Гость||

Сейчас проанализируют, и вам как ОБЪЯСНЯТ.

Гость||

Ублюдский «рэмонт» дорог, разворованные ливневки,наглые тупые чинушки.

Вы какой результат ожидаете?

Гость||

Гость писал(a):

Сейчас проанализируют,
Анализировать мозг нужен. Поэтому только объяснят

Гость||

не объяснят, а пошлют в скрытой форме, отписочку шлепнут и хва! плакаты видали на каждом шагу, что им не стыдно? вот и хавайте

Имя: Гость
Комментарий:

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