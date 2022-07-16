Общество

Жителей области предупредили о дожде и возможной грозе

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В воскресенье, 17 июля, в Пензенской области возможна гроза. Об этом сообщили в главном региональном управлении МЧС.

«Переменная облачность. Ночью - в большинстве районов, днем - по всей территории кратковременный дождь, местами гроза», - говорится в информации.

Южный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с. Температура воздуха: ночью +12...+17 °С, днем +23...+28 °С.

В пресс-службе ведомства предупредили о том, что из-за дождя увеличивается вероятность ДТП и ограничений в движении транспорта.

В четверг, 14 июля, гроза нанесла натворила немало бед в Сурском крае. В областном центре затопило многие улицы, потоки даже сбивали пешеходов с ног. Во время ливня стоимость поездки на такси поднялась в пять раз.

Стихия повалила множество деревьев, а также арт-объект «Пенза», установленный на площади у филармонии на улице Суворова.

В Мокшанском районе случилась трагедия: в пастуха, который верхом на лошади перегонял стадо, ударила молния. И человек, и животное погибли. По факту смерти 37-летнего мужчины проводится доследственная проверка.

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