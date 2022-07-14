Пензенцы поделились картинами потопа на улицах

В четверг, 14 июля, во время грозы улицы Пензы вновь оказались затопленными. Горожане не задержались с тем, чтобы выложить фото и видео в социальные сети.
«Сезон серфинга в Пензе открыт», - так назвал автор свою видеозапись, сделанную на перекрестке улиц Красной и Чкалова. На кадрах видно, как над асфальтом поднимается вал мутной воды.
«Теперь в Пензе есть свое море», - пошутил водитель автомобиля, рассекающего потоки в нижней части улицы Володарского,
«Жесть что творится. Мужчину просто смыло!» - на кадрах мужчина пытается пробиться через фонтанирующий поток, его сбивает с ног. Инцидент произошел на Южной Поляне.
«Совхоз-техникум» тоже плывет», «Суворова - плывем», «Терновка - тоже», - подобные сообщения поступили из многих микрорайонов Пензы.
«Купальный сезон открыт», - иронически подвел итог один из пензенцев.
Видео https://vk.com/penza?w=wall-35776429_994265, фото - стоп-кадры из видео vk.com/penza.
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