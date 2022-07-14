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Глас народа

Пензенцы поделились картинами потопа на улицах

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В четверг, 14 июля, во время грозы улицы Пензы вновь оказались затопленными. Горожане не задержались с тем, чтобы выложить фото и видео в социальные сети.

«Сезон серфинга в Пензе открыт», - так назвал автор свою видеозапись, сделанную на перекрестке улиц Красной и Чкалова. На кадрах видно, как над асфальтом поднимается вал мутной воды.

«Теперь в Пензе есть свое море», - пошутил водитель автомобиля, рассекающего потоки в нижней части улицы Володарского,

«Жесть что творится. Мужчину просто смыло!» - на кадрах мужчина пытается пробиться через фонтанирующий поток, его сбивает с ног. Инцидент произошел на Южной Поляне.

«Совхоз-техникум» тоже плывет», «Суворова - плывем», «Терновка - тоже», - подобные сообщения поступили из многих микрорайонов Пензы.

«Купальный сезон открыт», - иронически подвел итог один из пензенцев.

Видео https://vk.com/penza?w=wall-35776429_994265, фото - стоп-кадры из видео vk.com/penza.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Это нормально!

Гость||

Никто там не утонул,по традиции? Эт ща в тренде.

Гость||

Тут День доля от обсуждения закрыли. А вот что там новостят «Сегодня Пенза - это лидер развития агропромышленного комплекса Приволжского федерального округа. Два года подряд регион занимает лидирующие позиции по урожайности зерновых культур, и это - яркий пример лидерских качеств и правильных управленческих подходов»

Гость||

А в это время Пензенские градоначальники - пазднуют ,отмечают и фестивалят ...

Гость||

Автомобиль получает гидроудар, кто оплачивать будет ремонт? Реки текут по асфальту, провалы чуть-ли не каждый день, кто за это будет отвечать? Может этим градоначальникам перестать уже флажками махать и делом уже заняться!?

Имя: Гость
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