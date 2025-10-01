В Бессоновке на дороге загорелся грузовой автомобиль

В среду, 2 октября, на улице Центральной в Бессоновке загорелся грузовой автомобиль. По словам очевидцев, вспыхнул МАЗ, из-за чего образовалась пробка.
В областном ГУ МЧС России уточнили, что сообщение о возгорании грузовика поступило диспетчеру в 15:45. На тушение выезжали 3 человека на 1 спецмашине.
«В результате пожара выгорел моторный отсек на площади 3 квадратных метра. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС.
29 сентября на улице Красной в Пензе, неподалеку от дворца водного спорта «Сура», во время движения загорелась «Лада-Ларгус».
Площадь возгорания составила 2 квадратных метра, люди не пострадали.