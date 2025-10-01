В Цыганском Поселке загорелся двухэтажный дом

01.10.2025 | 12:44

В среду, 1 октября, в Цыганском Поселке в Пензе случился пожар. Дым привлек внимание горожан, они сняли происходящее на камеру и выложили запись в Сеть.

Как выяснилось, на улице Овощной загорелась кровля частного двухэтажного дома.

«Подразделения работают на месте пожара», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области. Подробности уточняются.

Накануне серьезное ЧП случилось на улице Межрайонной в Терновке. Во втором подъезде деревянного дома частично выгорели квартиры, коридор и крыша. Пострадала 76-летняя женщина.

На снятых прохожими кадрах было видно, что, спасаясь от огня, пенсионерка прыгнула с балкона второго этажа.