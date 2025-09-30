Стали известны подробности серьезного пожара в Терновке

30.09.2025 | 21:39

В МЧС рассказали подробности серьезного пожара, случившегося в Терновке вечером во вторник, 30 сентября.

Сигнал о ЧП на улице Межрайонной, 8, поступил дежурному в 17:17. На место выехали 30 человек личного состава, привлекалось 8 спецмашин.

В результате пожара во втором подъезде двухэтажного деревянного дома частично выгорели квартиры, коридор и кровля. Площадь, пройденная огнем, составила 160 кв. м.

«Пострадала 76-летняя женщина. 10 человек эвакуированы», - уточнили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

На снятых прохожими кадрах видно, что, спасаясь от огня, пенсионерка прыгнула с балкона второго этажа. Ее ловила стоявшая внизу группа людей.

По факту пожара проводится проверка, устанавливается причина случившегося.