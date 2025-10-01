Загоревшийся дом в Цыганском Поселке тушили 35 пожарных

01.10.2025 | 14:39

В Цыганском Поселке потушили пожар на улице Овощной. В среду, 1 октября, там загорелась кровля 2-этажного дома.

Сигнал поступил в МЧС в 11:30. С огнем боролись 35 человек личного состава, было задействовано 8 спецмашин.

«Сгорели чердачное помещение и часть второго этажа», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Пострадавших нет.

Накануне серьезное ЧП случилось на улице Межрайонной в Терновке. На снятых прохожими кадрах было видно, как, спасаясь от огня, с балкона 2-го этажа деревянного дома прыгнула пенсионерка.