Общество

В Пензенской области суд обязал детсад установить забор

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Суд удовлетворил иск прокурора к детскому саду в рабочем поселке Колышлей с требованием возложить на дошкольное образовательное учреждение обязанности по установке целостного периметрального ограждения.

Проверка установила, что ограждение детсада в Колышлее нарушено. В частности, с западной, северной и южной сторон территории оно отсутствует либо находится в ненадлежащем состоянии.

«Действующее законодательство предусматривает обязательное ограждение образовательных учреждений, что является необходимой мерой по предупреждению терроризма. Отсутствие ограждения территории допускается только со стороны стен здания, непосредственно прилегающих к проезжей части улицы или пешеходному тротуару», - пояснили в пресс-службе Колышлейского районного суда.

Общеобразовательным организациям рекомендовано иметь ограждение высотой от 1,5 метра, оборудованное запирающими устройствами (засовом, замком) или запирающимися воротами (шлагбаумом), а также калитками (воротами).

Суд обязал администрацию детского сада в течение 12 месяцев со дня вступления решения в законную силу устранить нарушения целостности ограждения и обеспечить безопасные условия для воспитанников.

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