На пензенских рынках появилась смородина всех видов

Черная, белая, красная - смородина всех видов появляется на пензенских рынках. Начался сезон созревания этой вкусной и полезной ягоды.
На прилавках выстроились рядами пластиковые стаканы и ведерки, доверху наполненные дачными дарами. В среднем за литровую емкость темной классики продавцы просят 200 рублей, алая - на 50 дороже. Кто-то, не раздумывая и не торгуясь, делает закупки для заготовок в виде варенья, джема или компота, другие же берут немного.
«Варенье - дело трудное, а для себя, для удовольствия - взять стаканчик и просто съесть», - рассудила жительница Пензы.
Смородина - самая распространенная ягодная культура в России. По количеству сортов, представленных в Государственном реестре селекционных достижений, у нее практически нет конкурентов.
Сейчас в распоряжении любого дачника есть как минимум пара кустиков, а фанаты готовы выделить значительные территории.
«Целая коллекция новых сортов из Западной Сибири. Большинство очень хороши в наших условиях - крупноплодные, урожайные», - рассказал профессор кафедры селекции и семеноводства ПГАУ Александр Власов.
Ароматные плоды популярного садового кустарника издревле любимы русским народом. О блестящих на солнце «бусинах» даже песни слагают.
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