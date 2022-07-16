На пензенских рынках появилась смородина всех видов

16.07.2022 | 17:00

Черная, белая, красная - смородина всех видов появляется на пензенских рынках. Начался сезон созревания этой вкусной и полезной ягоды.

На прилавках выстроились рядами пластиковые стаканы и ведерки, доверху наполненные дачными дарами. В среднем за литровую емкость темной классики продавцы просят 200 рублей, алая - на 50 дороже. Кто-то, не раздумывая и не торгуясь, делает закупки для заготовок в виде варенья, джема или компота, другие же берут немного.

«Варенье - дело трудное, а для себя, для удовольствия - взять стаканчик и просто съесть», - рассудила жительница Пензы.

Смородина - самая распространенная ягодная культура в России. По количеству сортов, представленных в Государственном реестре селекционных достижений, у нее практически нет конкурентов.

Сейчас в распоряжении любого дачника есть как минимум пара кустиков, а фанаты готовы выделить значительные территории.

«Целая коллекция новых сортов из Западной Сибири. Большинство очень хороши в наших условиях - крупноплодные, урожайные», - рассказал профессор кафедры селекции и семеноводства ПГАУ Александр Власов.

Ароматные плоды популярного садового кустарника издревле любимы русским народом. О блестящих на солнце «бусинах» даже песни слагают.