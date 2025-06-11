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Общество

Дано объяснение, почему мелкие ягоды самые вкусные

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Самые полезные ягоды и фрукты - те, что выращены в естественных условиях без химикатов. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала кандидат медицинских наук, специалист в области диетологии и директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева.

Она предупредила: некоторые ягоды могут дозревать с помощью химических веществ, поэтому следует проверять документы о происхождении продукции.

Эксперт дала советы выбора ягод по внешнему виду. По ее словам, самые красивые и крупные могут оказаться безвкусными, а вот более мелкие, созревшие в естественных условиях, будут наполнены природной сладостью.

Маргарита Королева также рассказала, в каких количествах можно есть ягоды без вреда. Оптимальным вариантом станет умеренное потребление между основными приемами пищи.

«Употреблять по две горстки ягод, желательно разных видов, чтобы получить больше витаминов», - рекомендовала она.

При этом люди с лишним весом могут использовать ягодный сезон для похудения. Детям до двух лет следует вводить ягоды в рацион осторожно, наблюдая за реакцией. Если аллергии нет, можно постепенно увеличивать порции, добавляя их в каши, салаты, смузи.

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