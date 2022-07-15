Жители Пензенской области вступают в ряды контрактников

15.07.2022 | 18:13

На областном сборном пункте в торжественной обстановке проводили первых служащих по контракту, которые отправились к месту назначения в именные подразделения.

«Именами тех людей, которые прославили Сурский край, называются эти подразделения. В них будут проходить службу военнослужащие по контракту именно из Пензенской области, из Сурского края», - сообщил военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков.

Сначала предстоит пройти обучение. Никто не исключает возможности участия в специальной военной операции.

«Они туда попадут только после того, как поднимут свои навыки, вспомнят все, пройдут боевое слаживание и будут настоящим воинским коллективом», - пояснил Андрей Сурков.

Сергей Рожков, по специальности ветеринар, четыре раза во время боевых действий был в Чечне, возглавлял кинологическую службу. Есть дети, внучка.

«Дедуль, ты куда?» Я говорю: «Пойду пионерский лагерь проверять» - так сказал. Супруга, конечно, ругалась. Но надо», - отметил военнослужащий по контракту ВС РФ Сергей Рожков.

Николая Кирьянова пришли проводить мать и младший брат. Он служил в армии на Дальнем Востоке, был командиром отделения разведки минометной батареи, а теперь нужны другие навыки.

«Здесь в Пензе слесарем работал, отчасти как по специальности. Руками умею. В остальном - за мир, помогать надо людям», - подчеркнул военнослужащий по контракту ВС РФ Николай Кирьянов.

«Было воспитание такое, много, наверное, на эту тему читали, говорили, смотрели, поэтому вопрос и не стоял, да или нет. Это было осознанно», - поделилась мать Николая Кирьянова Влада Емельянова.

Для формирования именных подразделений от Пензенской области отправилось более 30 служащих по контракту. На очереди - еще 200 человек.