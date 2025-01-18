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Общество

В Шемышейском районе чиновник позаботился о брате и лишился места

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В Шемышейском районе прокуратура выявила нарушение антикоррупционного законодательства в сфере закупок.

Администрация Наскафтымского сельсовета заключила с юридическим лицом контракты на сумму свыше 200 тысяч рублей. Предметом договора стали поставка товаров и выполнение работ по противопожарной опашке населенных пунктов.

Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что директор компании-исполнителя - родной брат главы местной администрации. Таким образом, контракты, заключенные чиновником, давали возможность его родственнику получить выгоду.

Прокуратура внесла представление, однако глава администрации отделался лишь замечанием, хотя законодательство предусматривает за такие действия более суровое наказание.

Прокурор района обратился с иском в суд, который обязал комитет местного самоуправления освободить главу администрации Наскафтымского сельсовета от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

«Решение суда исполнено», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

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