Часть пензенских призывников направят в научные роты

03.10.2024 | 21:02

Призывники из Пензенской области будут служить в научных ротах, выполняющих задания государственного оборонного заказа. Об этом на брифинге, состоявшемся в четверг, 3 октября, сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Дмитрий Исаев.

Таких рот сейчас 17, они действуют на базе 11 научно-производственных подразделений, расположенных в Анапе, Туле, Калининграде, Омске, Челябинске, Коврове и Северодвинске, а также в поселках Горелово (Санкт-Петербург), Песчанка (Забайкальский край) и Свободный (Свердловская область).

В 2024 году численность личного состава этих подразделений была увеличена в 3 раза - с 500 до 1 500 человек.

Специально отобранных жителей Пензенской области в рамках осенне-зимнего призыва будут направлять в роту войск радиоэлектронной борьбы (Тверь) или инновационный технополис «Эра» (Анапа).

«По окончании срока службы лица, изъявившие желание продолжить научно-исследовательскую работу и аттестованные на офицерское звание, смогут остаться», - пояснил Дмитрий Исаев.

Всего с момента создания научно-производственных подразделений военную службу по призыву в них прошли около 5 500 человек, среди которых - 55 пензенцев.