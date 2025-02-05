Зареченский уклонист объяснил свой поступок желанием работать

05.02.2025 | 19:16

В Заречном осудили 19-летнего местного жителя за уклонение от призыва на военную службу. Его наказали крупным штрафом.

Молодого человека поставили на воинский учет в 2022-м, когда он достиг возраста 17 лет. Зареченец лично получал несколько повесток, однако ни по одной не явился в военкомат.

«Свой поступок он мотивировал отсутствием желания идти в армию и необходимостью работать и зарабатывать деньги», - сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.

Свою вину молодой горожанин полностью признал.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 120 000 рублей. Деньги пойдут в доход государства. Пока приговор в силу не вступил и может быть обжалован.