60% решений о годности призывников с заболеваниями признают ошибочными

03.10.2024 | 14:06

60% решений, принятых в отношении призывников с какими-либо заболеваниями по итогам медицинского обследования на муниципальном уровне, оказываются ошибочными.

Это констатировал врио начальника центра военно-врачебной экспертизы военкомата Пензенской области Леонид Федоров на брифинге, состоявшемся в четверг, 3 октября.

Речь идет о случаях, когда человека с какой-либо патологией признают годным к службе.

«Мы их направляем для уточнения диагноза и обследования в областную больницу имени Н. Н. Бурденко. После составляется медицинское заключение, в соответствии с которым принимается решение о присвоении категории годности, решается, препятствует заболевание призыву или нет», - объяснил Леонид Федоров.

Ранее он перечислил заболевания, которые чаще всего находят у призывников, и отметил, что ежегодно 74-75% обследуемых признаются годными.

В осенне-зимний призыв ряды Вооруженных сил РФ пополнят около 1 000 человек из Пензенской области, отправка со сборного пункта начнется с 15 октября.