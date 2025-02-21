Перечень профессий для альтернативной службы расширили

21.02.2025 | 13:39

Список профессий и организаций для прохождения альтернативной службы в 2025 году пополнился. Соответствующий приказ издало Министерство труда и социальной защиты РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Перечень обновляется ежегодно. К осеннему призыву 2024 года в нем насчитывалось 238 профессий и 1 439 организаций. В частности, альтернативщикам предлагались такие специальности, как дорожный рабочий, коневод, дояр, пекарь, рыбак прибрежного лова, зубной техник, артист ансамбля песни и танца, хореограф, няня, буфетчик, дворник, кондуктор, лесничий, овощевод, лифтер и другие.

Затем список расширили до 255 специальностей, а теперь - до 266. В их числе - аппаратчик производства бактерийных препаратов, жиловщик мяса и субпродуктов, изготовитель пищевых полуфабрикатов, кладовщик, охотник промысловый, пробоотборщик, раскройщик материалов и ряд других.

Срочную службу заменяют альтернативной по 2 причинам: если военная деятельность противоречит убеждениям или вероисповеданию призывника либо он является представителем коренного малочисленного народа, ведет традиционные образ жизни и хозяйственную деятельность.

Альтернативщики служат дольше, чем призывники: в организациях, принадлежащих Вооруженным силам РФ, - 18 месяцев, а в подведомственных федеральным органам исполнительной власти - 21 месяц.