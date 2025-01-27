Стало известно, сколько дел завели на уклонистов в регионе за год

27.01.2025 | 14:16

В Пензенской области в 2024 году в отношении уклонистов от службы в армии было возбуждено 44 уголовных дела, в суд направлено 46. Цифры озвучил руководитель регионального СУ СКР Владимир Игнатенков на пресс-конференции в понедельник, 27 января.

При этом в 2023-м подобных случаев оказалось меньше - 37 и 43 соответственно. Таким образом, рост составил 19%.

Кроме того, с начала 2025-го в Пензенской области уже возбуждено 5 уголовных дел, тогда как в январе 2024-го их было 2.

По словам Игнатенкова, в основном обвиняемым назначают денежные штрафы и пока фактов, чтобы кого-нибудь наказали лишением свободы, не было.

«В целом ситуация по области на данном направлении стабильная. Следственное управление продолжает взаимодействовать с военным комиссариатом Пензенской области», - подчеркнул руководитель регионального СУ СКР.

Ранее 25-летнего жителя Сердобского района осудили за уклонение от призыва. Молодой человек решил не проходить военную службу из-за негативного отношения к ней. Его признали виновным и назначили штраф 50 000 рублей.