В Пензе на дома фронтовиков начали вешать таблички

11.04.2025 | 20:31

В Пензе на домах фронтовиков - участников Великой Отечественной войны - появились таблички. Их начали вешать в честь 80-летия Победы.

Всего в областном центре таким способом обозначат 26 зданий.

Таблички содержат имена, отчества и фамилии ветеранов.

«Теперь каждый житель города сможет узнать, что рядом живет человек, внесший огромный вклад в защиту нашей Родины», - отметил глава Пензы Олег Денисов на своих страницах в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в регионе осталось 56 фронтовиков.