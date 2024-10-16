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Общество

Контрактников-иностранцев включат в список участников спецоперации

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В Пензенской области планируется к рассмотрению законопроект о дополнении списка участников специальной военной операции еще одной категорией. Речь идет об иностранных граждан, проходящих военную службу по контракту.

Соответствующий законопроект размещен на сайте регионального парламента.

В пояснительной записке указывается: по данным органов соцзащиты, в этом году ни сами контрактники-иностранцы, ни члены их семей не обращались за льготами.

«B настоящее время спрогнозировать финансовое обеспечение на предоставление мер поддержки вышеуказанной категории граждан не представляется возможным», - говорится в документе.

Законопроект будет рассмотрен на сессии, которая состоится в пятницу, 18 октября.

С 1 августа единовременная выплата гражданам, заключившим контракт о военной службе для участия в СВО, возросла со 195 000 до 400 000 рублей. С этого же дня в Пензенской области вырос размер региональной выплаты для них - до 400 000 рублей. Мера поддержки действует до 31 декабря.

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