Контрактников-иностранцев включат в список участников спецоперации

16.10.2024 | 14:30

В Пензенской области планируется к рассмотрению законопроект о дополнении списка участников специальной военной операции еще одной категорией. Речь идет об иностранных граждан, проходящих военную службу по контракту.

Соответствующий законопроект размещен на сайте регионального парламента.

В пояснительной записке указывается: по данным органов соцзащиты, в этом году ни сами контрактники-иностранцы, ни члены их семей не обращались за льготами.

«B настоящее время спрогнозировать финансовое обеспечение на предоставление мер поддержки вышеуказанной категории граждан не представляется возможным», - говорится в документе.

Законопроект будет рассмотрен на сессии, которая состоится в пятницу, 18 октября.

С 1 августа единовременная выплата гражданам, заключившим контракт о военной службе для участия в СВО, возросла со 195 000 до 400 000 рублей. С этого же дня в Пензенской области вырос размер региональной выплаты для них - до 400 000 рублей. Мера поддержки действует до 31 декабря.