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Общество

В пензенском минстрое раскритиковали содержание дорог

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В Пензенской области к нерадивым дорожникам будут применять жесткие меры вплоть до расторжения контрактов.

Об этом на совещании в четверг, 14 июля, сообщил министр строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев.

«Пензенским дорожным организациям предъявили серьезные претензии по качеству содержания дорог: окос травы по обочинам, мусор, пыль, неудовлетворительное состояние дорожных знаков, стел с названиями населенных пунктов, дефекты освещения, износ дорожной разметки», - перечислили в пресс-службе министерства.

Как выяснилось, суть проблемы в том, что почти во всех дорожных организациях не сформированы отдельные звенья, которые занимались бы только содержанием дорог. В особенно печальном состоянии находится инфраструктура в районных центрах, а также в пригородах Пензы.

Гришаев выделил организации в Лопатинском и Спасском районах. По словам министра, в Спасске дорожники одними из первых завершили все регламентные работы по содержанию проезжей части, специалисты вырубили кустарник под мостами, очистили трубы водоотведения, провели ямочный ремонт.

Министр отметил, что дорожникам для «нормальной работы» осталось полтора месяца, однако на некоторые объекты еще даже не выходили.

«Нужно поторопиться. Да, с удорожанием материалов столкнулись все. Но только одни нашли выход, а другие чего-то ждут. К концу месяца должны быть устранены дефекты по гарантийным обязательствам», - указал Гришаев.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Как эта критика связывается с проектом Безопасные и качественные дороги? За реализацию которого даже медали раздавали.

Гость||

Тебе накой?

Гость||

Гость писал(a):

Тебе накой?
Примазаться

Гость||

Гость писал(a):

Безопасные и качественные дороги? За реализацию которого даже медали раздавали.
Медали, мой друг, не раздают а вручают. Это первое что тебе надо усвоить. Второе. Медаль ведомственная, Росавтодор награждает. К Росавтодору претензии есть? Нет? Так скачи мимо.

Гость||

Гость писал(a):

Медали, мой друг, не раздают а вручают. Это первое что тебе надо усвоить. Второе. Медаль ведомственная, Росавтодор награждает. К Росавтодору претензии есть? Нет? Так скачи мимо
О. Местные лизуны отписались. Молодец. В следующий раз медко

Гость||

Гость писал(a):

Медали, мой друг, не раздают а вручают. Это первое что тебе надо усвоить. Второе. Медаль ведомственная, Росавтодор награждает. К Росавтодору претензии есть? Нет? Так скачи мимо
О. Местные лизуны отписались. Молодец. В следующий раз медком может намажут)))

Имя: Гость
Комментарий:

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