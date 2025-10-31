14-летний кузнечанин прокатился на чужой иномарке и попал в ДТП

31.10.2025 | 08:39

В Кузнецке 14-летний подросток стал фигурантом 2 уголовных дел. Юношу подозревают в угоне автомобиля и попытке угона.

Сначала в полицию обратился 32-летний кузнечанин. Он сообщил, что неизвестный уехал на его Volkswagen Passat и попал в аварию.

Через некоторое время 26-летний горожанин рассказал о попытке угона принадлежащего ему ВАЗ-2110.

Полицейские установили личность злоумышленника. Подросток во всем признался. По его словам, ночью он вышел из бани и решил прогуляться. Он заметил припаркованный Volkswagen, и ему захотелось прокатиться на иномарке.

Юный кузнечанин разбил стекло, проник в салон, запустил двигатель и уехал. Но вскоре он не справился с управлением и врезался в световую опору. Тогда подросток вылез из машины и скрылся.

Чуть позже школьник увидел ВАЗ-2110 и попытался его угнать, но после неудачи убежал, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.