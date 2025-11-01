Новые правила расчета утильсбора вступят в силу в декабре

01.11.2025 | 10:33

Введение новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили в России перенесут на декабрь. По последним данным, это сделают с 1-го числа.

Ожидалось, что они вступят в силу с 1 ноября.

Сейчас физлица, ввозящие в страну иномарки для личных нужд, уплачивают утилизационный сбор по льготной ставке (машины до 3 лет - 3,4 тыс. рублей, остальные - 5,2 тыс.). Минпромторг предложил пересмотреть методики расчета утильсбора для импортных автомобилей категории M1 (они имеют, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения). С 1 ноября базовую ставку сбора для них хотели определять исходя из объема двигателя: чем он мощнее, тем выше утильсбор. То есть сумма резко увеличится. Льготные ставки сохранят лишь для иномарок с мощностью менее 160 лошадиных сил.

По словам экспертов, это приведет к росту стоимости новых машин и увеличению спроса на автомобили в базовых комплектациях и модели с небольшим объемом двигателя. Премиум- и бизнес-версии иномарок многим станут недоступны.

После того как инициатива Минпромторга была обнародована, в России резко подскочил спрос на автомобили: люди спешили купить машины на старых условиях. Итогом стали очереди на пограничных пропускных пунктах. Доставка уже оплаченных автомобилей задерживается.

По этой причине вступление в силу новых параметров утильсбора отложили. 14 октября первый зампред Правительства РФ Денис Мантуров сообщил, что дал поручение Министерству промышленности и торговли РФ и министру Антону Алиханову «рассмотреть возможность перенесения на месяц срока введения этого решения».