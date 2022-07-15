В Пензе выявили выпуск сточных вод в реку

15.07.2022 | 08:58

В Пензе водный объект обследовали после возможного нарушения природоохранного законодательства. Об этом представители регионального правительства сообщили в ответ на жалобу, опубликованную в соцсети.

«Очередной сброс отходов в реку Пензу в Терновке», - сообщил 13 июля участник местного сообщества во «ВКонтакте» и выложил фото, на котором запечатлены мутные воды.

Случившееся вызвало негодование участников группы. «Кошмар какой», «Неужели ни совести, ни здравого смысла?» - написали интернет-пользователи.

Отреагировали на публикацию и чиновники.

«Сотрудниками Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области проведено выездное обследование водного объекта в районе Пограничного проезда и улицы Терновского. В ходе осмотра был выявлен выпуск сточных вод в р. Пензу, в настоящее время отобраны пробы природной и сточной воды для проведения лабораторных мероприятий», - уточнили представители правительства.