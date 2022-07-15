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Общество

В Пензе выявили выпуск сточных вод в реку

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В Пензе водный объект обследовали после возможного нарушения природоохранного законодательства. Об этом представители регионального правительства сообщили в ответ на жалобу, опубликованную в соцсети.

«Очередной сброс отходов в реку Пензу в Терновке», - сообщил 13 июля участник местного сообщества во «ВКонтакте» и выложил фото, на котором запечатлены мутные воды.

Случившееся вызвало негодование участников группы. «Кошмар какой», «Неужели ни совести, ни здравого смысла?» - написали интернет-пользователи.

Отреагировали на публикацию и чиновники.

«Сотрудниками Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области проведено выездное обследование водного объекта в районе Пограничного проезда и улицы Терновского. В ходе осмотра был выявлен выпуск сточных вод в р. Пензу, в настоящее время отобраны пробы природной и сточной воды для проведения лабораторных мероприятий», - уточнили представители правительства.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Сброс от ПИ.

ИБД.

Гость||

а кто сбросил? а маяк когда

прикроют?

Гость||

ГОСПОДА ПРЕДПРЕНИМАТЕЛИ ОБНАГЛЕЛИ !!! БОЛЬШЕ НАЛОГОВ И ШТРАФОВ !!!

Гость||

штраф тебе за отсутствие тряпки на морде будет.

а тут у уважаемых людей форсмажар случился - понять и простить... темболее там "почти не нарушены нормативы"

Гость||

Вот гниды, мразота, тьфу!

Гость||

как нехорошо то

Имя: Гость
Комментарий:

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