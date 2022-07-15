На Чемодановской свалке хотят восстановить экобаланс

15.07.2022 | 11:33

В Пензенской области до конца 2024 года необходимо построить несколько комплексных объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами мощностью около 500 тысяч тонн в год.

Речь об этом шла на совещании в региональном правительстве в четверг, 14 июля.

«Объем инвестиций в создание данных объектов оценивается в сумму около 5 миллиардов рублей. Приоритетной формой реализации проектов мы считаем концессионные соглашения. ППК «РЭО» сможет обеспечить финансирование в размере до 95% объема необходимых инвестиций в создание объектов концессионных соглашений путем предоставления льготных долгосрочных займов концессионерам», - отметил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

В регионе создадут рабочую группу, которая будет заниматься вопросами этого концессионного соглашения.

«Особое внимание планируется уделить Чемодановскому полигону. Работу по восстановлению экологического баланса на этом участке предполагается синхронизировать с началом действия новых объектов по обращению с отходами», - уточнили в пресс-службе областного правительства.

Ранее шла речь о строительстве мусороперерабатывающего завода неподалеку от Чемодановской свалки. На его возведение требовалось более 1,4 млрд рублей. Планировалось, что там будут перерабатывать мусор без сжигания отходов. Для неутилизируемых фракций, в том числе органики, хотели предусмотреть отдельный полигон.

Заполненную свалку предполагалось закрыть, как только объект введут в эксплуатацию. Это должно было произойти во второй половине 2023 года, но планы изменились.