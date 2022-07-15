Общество

Квартиры в доме в центре Пензы затопило во время капремонта

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Затопило во время капитального ремонта кровли - квартиры на верхнем этаже дома на Горького, 37а, полны воды. Жители возвращались с работы под дождем, он же встречал их в доме.

«Веселый» денек, «спасибо» строителям. Все мои 74 квадрата: кухня, комната, коридор, туалет - все плавает. На полу воды очень много», - отметила жительница дома Светлана Марова.

Капитальный ремонт кровли в четырехэтажке 1932 года постройки начали весной 2022-го. В середине лета дом все еще не защищен от ливней.

«Палас весь мокрый, все мокрое, ужасно было просто. Свет вырубило - видать, где-то замкнуло», - рассказала жительница дома Елена Тимофеева.

«Чтобы не протекало, должны стоять металлические ендовы - защита от дождя. Но крыша делается постепенно, и данного материала сейчас просто нет. Пленка не может защитить от упора в стену, то есть до тех пор, пока не будет ендовы, претензия не обоснованна. Просто мы ничего не можем сделать, погоду мы не заказываем, тучи разогнать не можем», - пояснил представитель подрядной организации.

На пострадавших свалились горы проблем: необходимо вызывать представителей фонда капремонта, подрядчика, составлять акты о подтоплении, оценивать ущерб и выяснять, каким образом он будет возмещаться. Комнаты, мебель, вещи надо сушить.

У одной из жительниц дома - первый день отпуска, куплены билеты на поезд. Придется либо на полмесяца оставить насквозь промокшую квартиру, либо не покидать жилье. Женщина просто в шоке.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Да, капремонт - страшная сила.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

. Но крыша делается постепенно, и данного материала сейчас просто нет.
А может и вообще не будет?

Имя: Гость
Комментарий:

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