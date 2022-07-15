Кузнецкий район догнал Пензу по числу новых случаев COVID-19

15.07.2022 | 13:15

30 случаев коронавирусной инфекции подтверждено в Пензенской области за минувшие сутки. 19 пациентов госпитализировано. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщил региональный оперштаб.

На этот раз в лидеры по числу инфицированных наравне с Пензой вышел Кузнецкий район: в этих муниципальных образованиях выявлено по 7 заболевших. 5 случаев зарегистрировано в Заречном.

3 человека заболели в Белинском районе, по 2 - в Нижнеломовском и Сердобском, по 1 - в Бессоновском, Каменском, Наровчатском и Тамалинском районах.

Общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 с начала эпидемии в Пензенской области достигло 188 423. За это время выздоровело 182 029 человек, в том числе 12 выписались за прошедший день.

Скончалось в общей сложности 5 969 пациентов с коронавирусом. Последний летальный исход зарегистрирован 14 июля.

Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, Пензенская область по-прежнему находится в красной зоне по заболеваемости (более 150 случаев на 100 тыс. населения за 7 суток).