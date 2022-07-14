В Пензе назвали место и время прощания с погибшим проректором

14.07.2022 | 10:02

В Пензе обнародовали информацию о времени и месте прощания с проректором ПГУ по цифровизации Игорем Кревским.

Мужчина погиб на 59-м году жизни. 8 июля он пропал на территории базы отдыха в Каменском районе, а 13-го числа его тело обнаружили на водной глади пруда. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

В некрологе, опубликованном на официальной странице ПГУ во «ВКонтакте», сообщается, что в область научных интересов Кревского входили автоматизация проектирования цифровых устройств, технологии открытого и дистанционного образования, разработка информационных систем для науки, образования и реального сектора экономики, мониторинг образовательных и инновационных систем.

Он был автором более 270 работ, в том числе 4 монографий, 5 учебных пособий, более 30 статей в журналах ВАК РФ и изданиях, индексируемых в Scopus. Выполнял научно-исследовательские работы для Минобрнауки РФ и проекты по заказам региональных органов власти.

«Светлая память об Игоре Гершевиче навсегда останется у его коллег и учеников. Прощание состоится в пятницу, 15 июля, с 11:00 до 12:00 в ритуальном зале областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко (ул. М. Крылова)», - говорится в некрологе.