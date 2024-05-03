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Происшествия

В Лунинском районе при пожаре погиб пенсионер

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Днем в пятницу, 3 мая, в Лунинском районе случился смертельный пожар. Сигнал поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 14:19.

В селе Танеевка загорелась одна из двух квартир в доме площадью 17×9 метров. На тушение огня выехали 6 пожарных на 2 спецмашинах.

В Лунинском районе при пожаре погиб пенсионер

«Погиб мужчина 1957 года рождения», - сообщили в пресс-службе управления.

Сейчас по факту трагедии проводится проверка, предварительная причина пока не названа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

30 апреля в селе Русский Ишим Городищенского района огонь уничтожил 2 дома. Огонь перекинулся с бесхозного строения на жилое.

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Источник — фото ГУ МЧС РФ по области
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