В Лунинском районе при пожаре погиб пенсионер

Днем в пятницу, 3 мая, в Лунинском районе случился смертельный пожар. Сигнал поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 14:19.
В селе Танеевка загорелась одна из двух квартир в доме площадью 17×9 метров. На тушение огня выехали 6 пожарных на 2 спецмашинах.
«Погиб мужчина 1957 года рождения», - сообщили в пресс-службе управления.
Сейчас по факту трагедии проводится проверка, предварительная причина пока не названа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
30 апреля в селе Русский Ишим Городищенского района огонь уничтожил 2 дома. Огонь перекинулся с бесхозного строения на жилое.
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