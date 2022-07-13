Происшествия

В Каменском районе продолжаются поиски проректора пензенского вуза

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В Каменском районе продолжаются поиски тела 58-летнего проректора ПГУ Игоря Кревского. Предполагается, что он утонул в пруду на территории базы отдыха «Белая гора».

В 12:00 среды, 13 июля, в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области уточнили, что мужчина до сих пор не найден.

Поисковые работы начались в минувшие выходные, когда стало известно о том, что проректор пропал без вести.

В целом за этот период в регионе произошло четыре трагедии, о них на оперативном совещании в правительстве рассказал губернатор Олег Мельниченко.

По оперативной информации, несчастные случаи, помимо вышеназванного, зафиксированы на пляжах, расположенных в районе Засеки, в Засечном, на Сурском водохранилище. Медицинское освидетельствование показало, что в крови у утонувших был алкоголь.

Еще один несчастный случай произошел в понедельник, 11 июля: на Русеевском пляже в Пензенском районе утонул 16-летний подросток.

С открытия купального сезона погибли уже 10 человек, среди них 3 подростка, которые практически не умели плавать. В целом с начала 2022 года в водоемах утонули 15 жителей региона.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Следует уделить особое внимание обучению детей плавать! Такую задачу нужно поставить прежде всего перед педагогами в школах, чтоб они провели разъяснительную работу с родителями детей.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

на Русеевском пляже в Пензенском районе
Это официальное название?

Гость||

А где Русеев?

Имя: Гость
Комментарий:

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